Les cartes d'accréditation gouvernementales des journalistes d'Al Jazeera révoquées en Israël

Le Bureau de presse du gouvernement (GPO) a décidé de révoquer les cartes GPO des journalistes d'Al Jazeera travaillant en Israël, après la décision unanime du gouvernement en mai de fermer la chaîne en Israël et d'interdire ses diffusions.

"Il s'agit d'un média qui diffuse du contenu faux, incluant de l'incitation contre les Israéliens et les Juifs, et qui constitue une menace pour les soldats de Tsahal. Par conséquent, l'utilisation des cartes GPO dans le cadre du travail des journalistes pourrait en soi mettre en danger la sécurité de l'État en cette période d'urgence militaire", a commenté Nitzan Chen, directeur du GPO.

La révocation des cartes GPO sera soumise à une audience et concernera les journalistes et présentateurs d'Al Jazeera en hébreu et en arabe, mais n'inclura pas les producteurs et photographes de la chaîne. La révocation sera valable tant que la législation de la Knesset et l'ordonnance temporaire seront en vigueur.