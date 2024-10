Yahya Sinwar éliminé à Rafah : Les détails de l'opération et les découvertes inattendues

Le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a été tué mercredi lors d'une opération militaire israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a confirmé jeudi soir l'élimination de Sinwar, considéré comme l'un des principaux responsables de l'attaque du 7 octobre contre Israël.

L'incident a débuté mercredi matin vers 10h00, lorsqu'un soldat du bataillon 450 a repéré une silhouette suspecte entrant et sortant d'un bâtiment. Les forces israéliennes ont immédiatement encerclé la zone et ouvert le feu. Vers 15h00, les troupes ont identifié trois personnes tentant de fuir d'un bâtiment à l'autre.

Sinwar a été tué lors de l'effondrement du bâtiment où il se cachait, touché par des obus de char et un missile Matador. Son corps a été retrouvé jeudi matin lors des fouilles du bâtiment. Des images prises par un drone montrent Sinwar, blessé et le visage couvert, assis dans un coin de la pièce, tentant de jeter un bâton sur le drone.

Selon le lieutenant-colonel Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, "Les forces de Tsahal et du Shin Bet ont travaillé pendant des mois pour obtenir des renseignements afin d'éliminer Yahya Sinwar, le chef de l'organisation terroriste Hamas et l'un des fondateurs de sa branche militaire."

L'identification de Sinwar a été confirmée par des analyses dentaires et d'empreintes digitales. Tsahal a déclaré dans un communiqué : "Sinwar a orchestré le massacre du 7 octobre et promu son idéologie meurtrière avant et pendant la guerre, le rendant responsable du meurtre et de l'enlèvement de nombreux Israéliens."

Contrairement à d'autres assassinats de haut niveau durant l'opération "Épées de fer", l'élimination de Sinwar résulte d'une rencontre fortuite. Des soldats de l'École des commandants d'infanterie et d'entraînement au combat (Bislach), effectuant une opération antiterroriste, ont identifié et tué trois terroristes dans un bâtiment piégé, sans savoir initialement que l'un d'eux était Sinwar.

Parmi les objets retrouvés sur son corps et ceux des terroristes tués à ses côtés figurent d'importantes sommes d'argent, une carte d'identité de l'UNRWA, diverses armes, et de manière plus surprenante, des bonbons Mentos. Selon des informations en provenance de Gaza, les deux autres terroristes étaient ses gardes du corps. "L'un d'eux était également enseignant pour l'UNRWA, tandis que l'autre était un haut responsable du Bureau de la sécurité nationale du Hamas", précise le rapport.