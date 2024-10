Les États-Unis enquêtent sur la divulgation des plans d'attaque israéliens contre l'Iran

Les États-Unis ont ouvert une enquête sur la fuite de documents classifiés du Pentagone concernant les préparatifs israéliens pour une attaque contre l'Iran. Trois sources familières avec le dossier ont confirmé à CNN l'authenticité des documents divulgués. Un responsable américain a déclaré à la chaîne : "La fuite est très préoccupante." Les documents, initialement publiés sur Telegram puis largement diffusés sur internet ce week-end, révèlent que les 15 et 16 octobre, l'armée de l'air israélienne a mené des exercices et des "répétitions" en vue d'une attaque contre l'Iran. Cette opération serait une riposte à l'attaque iranienne de missiles balistiques du début du mois.

https://x.com/i/web/status/1847795218604507278 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon les documents, l'armée de l'air israélienne "a continué à s'occuper" de missiles balistiques air-sol (ALBM), avec au moins 16 missiles du type "Golden Horizon" et 40 du type ISO2 ou "Rocks" observés depuis le 8 octobre. Une "activité de drones secrète" est également mentionnée, ainsi qu'un "deuxième exercice de déploiement à grande échelle" entre le 15 et le 16 octobre.

Un document attribué à l'Agence nationale de renseignement géospatial américaine (NGA) indique que Tsahal poursuit ses préparatifs concernant diverses munitions et une "activité de drones secrète", "presque certainement pour une attaque en Iran". Il mentionne également un probable exercice de ravitaillement en vol le 16 octobre.

Les documents portent des marquages indiquant qu'ils sont destinés uniquement aux membres de l'alliance de renseignement "Five Eyes" - États-Unis, Australie, Royaume-Uni, Canada et Nouvelle-Zélande. Un responsable américain a déclaré que l'enquête examinera qui avait accès aux documents. CNN note que les procédures standard exigent une enquête immédiate du FBI, en collaboration avec le Pentagone et les agences de renseignement, pour toute fuite de ce type.

Certains observateurs n'excluent pas la possibilité d'une fuite délibérée du Pentagone, peut-être pour contrer les critiques de l'aile progressiste du Parti démocrate envers l'administration Biden, accusée de manquer d'influence sur Israël. Cette fuite pourrait aussi viser à démontrer au public américain - et surtout à Netanyahou - que les États-Unis maîtrisent bien les détails de la situation.