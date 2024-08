Les États-Unis envoient avions de combat et navires de guerre au Moyen-Orient

Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III a ordonné vendredi l'envoi d'avions de combat et de navires de guerre lance-missiles supplémentaires au Moyen-Orient en réponse aux menaces de l'Iran et de ses alliés à Gaza, au Liban et au Yémen d'attaquer Israël dans les prochains jours pour venger la mort d'Ismail Haniyeh, a annoncé le Pentagone.

L'armée enverra un escadron supplémentaire de chasseurs F-22 de l'US Air Force, un nombre non spécifié de croiseurs et destroyers de la Marine capables d'intercepter des missiles balistiques, et, si nécessaire, davantage de systèmes de défense antimissile balistique terrestres.

Pour maintenir la présence d'un porte-avions et de ses navires d'accompagnement dans la région, M. Austin a également ordonné au porte-avions Abraham Lincoln, actuellement dans le Pacifique oriental, de relever le porte-avions Theodore Roosevelt dans les prochaines semaines, lorsque celui-ci est prévu de rentrer.

Certains navires déjà présents en Méditerranée occidentale se déplaceront vers l'est, plus près des côtes israéliennes pour renforcer la sécurité, a déclaré un haut responsable du Pentagone.

"Le secrétaire Austin a ordonné des ajustements de la posture militaire américaine visant à améliorer la protection des forces américaines, à accroître le soutien à la défense d'Israël et à s'assurer que les États-Unis sont prêts à répondre à diverses éventualités", a déclaré Sabrina Singh, porte-parole adjointe du Pentagone, dans un communiqué.

Le communiqué ne précise pas quand les avions de guerre et les navires de combat supplémentaires arriveront, mais des responsables ont indiqué vendredi qu'il s'agirait d'une question de jours pour les avions supplémentaires et d'un peu plus longtemps pour les renforts navals.