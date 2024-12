Les États-Unis optimistes sur une libération prochaine des otages israéliens

Après 448 jours de captivité à Gaza, les négociations pour la libération des 100 otages, vivants et morts, restent dans l'impasse. "Le Hamas doit prendre une décision et ouvrir la voie à un accord", indiquent des sources israéliennes, alors que l'organisation n'a toujours pas fourni la liste des captifs. L'administration américaine se montre optimiste quant à la possibilité d'un accord, ou du moins d'une première phase, avant l'entrée en fonction de Donald Trump. "Il y a des indications de convergence, il existe encore une bonne chance pour un accord sur les otages", ont déclaré des responsables américains aux familles.

Les propos du Premier ministre Netanyahou, accusant le Hamas d'être revenu sur des accords déjà conclus, ne semblent pas inquiéter Washington. "Nous comprenons les contraintes du Premier ministre qui l'obligent à s'exprimer ainsi", précisent les sources américaines.

Einav Tzangauker, mère de l'otage Matan, a lancé une campagne de financement participatif pour soutenir son combat. "J'entends les torpillages du Premier ministre et les déclarations de ses ministres, pour qui Matan et les autres otages ne sont pas la priorité", déplore-t-elle. "Je suis en colère et inquiète, ils jouent avec la vie de mon fils. Des citoyens israéliens sont devenus des outils politiques."

"J'imagine ces retrouvailles chaque soir avant de dormir et chaque matin au réveil", confie-t-elle. "Savoir qu'il est vivant et qu'il sait ce que sa mère fait pour lui, c'est ma lumière dans cette période sombre."