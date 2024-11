Liban : Israël sera tenu responsable de l'échec des négociations, affirment des sources libanaises

Des sources libanaises impliquées dans l'élaboration du projet d'accord entre Israël et le Liban ont affirmé que Beyrouth tiendra Jérusalem pour responsable en cas d'échec des négociations, a publié le journal libanais Al-Akhbar jeudi. Selon ces sources, le document représente le maximum possible à obtenir du Liban, et si l'accord n'aboutit pas, la guerre se poursuivra et Israël sera exposé à une nouvelle vague d'attaques menées depuis le Liban, sur la ligne de front et même au cœur de l'Etat hébreu.

Certaines clauses de l'accord considérés comme essentielles par les Libanais concernent les frontières entre les deux pays. Pour arrêter la guerre, les Libanais exigent un retrait israélien total du Liban jusqu'à la "Ligne Bleue", la ligne frontalière entre les pays au 6 octobre. Un calendrier de retrait de tout le territoire doit être établi dès la déclaration du cessez-le-feu.

D'autres clauses concernent la libération des prisonniers. Selon les sources, le Liban demande la libération immédiate de tous les prisonniers libanais, qu'"ils appellent des prisonniers de la résistance", détenus en Israël. Ils demandent également le retour des corps des combattants capturés par Israël pendant les combats. Ces points sont considérés comme des conditions essentielles pour la conclusion de l'accord.

Les sources citées par le média ont également souligné que "les Américains ont reconnu que les observations libanaises sur l'accord étaient logiques", et donc que le Liban ne porterait aucune responsabilité en cas d'échec des négociations. Si Israël rejette ces clauses, il portera la responsabilité exclusive de la prolongation des combats et de l'intensification des attaques libanaises.