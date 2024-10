Liban : le Hezbollah aurait perdu 80% de ses capacités, les médiateurs américains arrivent à Jérusalem

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé mardi que le Hezbollah a perdu environ 80% de ses capacités de frappe depuis le début de l'opération "Flèches du Nord". "La capacité restante en missiles et roquettes est d'environ 20%, et elle n'est plus organisée comme auparavant", a-t-il déclaré lors d'une visite à la base du Commandement Nord de Tsahal à Safed. Cette annonce intervient alors que les médiateurs américains intensifient leurs efforts diplomatiques. Le conseiller de Biden, Brett McGurk, et l'émissaire spécial Amos Hochstein sont attendus demain en Israël pour discuter d'un possible accord politique dans la région.

Le timing de cette visite est significatif, Washington ayant précédemment indiqué que ses émissaires ne se déplaceraient "que lorsque les deux parties montreraient du sérieux". Selon Gallant, "il existe un lien profond entre notre frappe en Iran et ce qui arrive au Hezbollah. L'Iran comprend que le Hezbollah n'a pas la capacité de répondre, et le Hezbollah comprend qu'il ne peut pas compter sur l'Iran."

Avant le conflit actuel, le Hezbollah disposait d'un arsenal estimé à 150 000 roquettes et drones d'attaque. L'organisation a tiré plus de 8 000 roquettes vers le nord d'Israël depuis octobre 2023, provoquant l'évacuation de dizaines de milliers d'Israéliens et causant de nombreuses victimes.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu hier une réunion restreinte pour définir les conditions israéliennes à un accord. Parmi les exigences : l'établissement d'une force de contrôle à la frontière syro-libanaise pour empêcher les transferts d'armes depuis l'Iran, le retrait du Hezbollah au-delà du Litani, un déploiement renforcé de l'armée libanaise, et une amélioration des activités de la FINUL avec une implication américaine significative dans sa mise en œuvre.