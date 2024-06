LIVE BLOG| La jetée temporaire d'aide humanitaire à Gaza à nouveau opérationnelle

Le personnel du Commandement central des États-Unis rétablit la jetée temporaire à Gaza pour livrer de l'aide humanitaire

Le 19 juin vers 8h52 (heure de Gaza), le personnel du Commandement central des États-Unis (U.S. CENTCOM) soutenant la mission de livraison d'aide humanitaire indispensable aux civils palestiniens a réancré la jetée temporaire sur la plage de Gaza. La jetée temporaire avait été déplacée pour éviter les hautes mers prévues et assurer l'intégrité structurelle de la jetée ainsi que la sécurité de nos militaires. À aucun moment durant cet événement les troupes américaines ne sont entrées à Gaza. Les camions transportant l'aide humanitaire via la jetée temporaire ont repris leurs livraisons ce 20 juin, et environ 656 tonnes métriques (1,4 million de livres) d'aide ont été livrées sur la plage de Gaza. C'est la plus importante livraison d'aide en une seule journée à ce jour.

À ce jour, plus de 4 160 tonnes métriques (9,1 millions de livres) d'aide humanitaire ont été livrées depuis la jetée jusqu'à la zone de rassemblement où elles peuvent être collectées par les organisations humanitaires pour être acheminées.