LIVE BLOG | Les sirènes d'alerte ont retenti dans la région du Sharon en Israël, incluant Netanya

Shin Bet : L'Iran a recruté des résidents de Ramat Gan pour assassiner des hauts responsables israéliens

Le Shin Bet et la police ont déjoué une nouvelle tentative iranienne d'exécuter un attentat contre des hauts responsables israéliens, et ont arrêté deux résidents de Ramat Gan - Vladislav Viktorson, 30 ans, et sa compagne Anna Bernstein, 18 ans.

Selon le Shin Bet et la police, Viktorson était en contact avec un agent iranien et a effectué diverses missions sous sa direction, telles que la dissimulation d'argent et l'incendie de véhicules. Il aurait également recruté une personne supplémentaire pour ces tâches, en plus de sa compagne.