LIVE BLOG | Destruction d'un tunnel de 1 km de long dans le nord de Gaza

La Jordanie salue l'arrêt des livraisons d'armes à Israël par le Royaume-Uni et exhorte les pays à imposer un « embargo complet sur les armes »

Le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi, salue la suspension par le Royaume-Uni de certaines exportations d'armes vers Israël, annoncée hier, et appelle à "un embargo total sur les armes à destination d'Israël" de la part des pays du monde entier.

AP Photo/Markus Schreiber

"À moins que les conséquences ne soient tangibles, Netanyahou ne mettra pas fin à son agression contre Gaza et la Cisjordanie, et ne cessera pas de violer le droit international et de menacer la sécurité de toute la région", déclare Safadi. L'armée jordanienne coopère étroitement avec Israël pour sécuriser leur frontière commune et lutter contre le terrorisme.