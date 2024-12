LIVE BLOG | Tsahal ordonne l'évacuation du centre de Gaza après les roquettes tirées ce matin sur Israël

"La situation est meilleure qu'avant", estime l'ancien coordinateur israélien des prisonniers et disparus

"Je pense que la situation est meilleure qu'il y a quelques mois", a déclaré Yaron Blum, ancien coordinateur des prisonniers et des disparus, lors d'une interview accordée à Ynet . "Il y a beaucoup de guerre psychologique et de manipulations. Ne vous laissez pas emporter par la nouvelle. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en secret. Il y a beaucoup d'activité de la part du chef du Shin Bet et du général Nitzan Alon. Nous devons faire des concessions pour faire revenir les otages. Nous sommes assez forts pour faire face au Hamas, et comme je connais l'organisation, elle violera le cessez-le-feu et nous pourrons entrer à nouveau à Gaza."