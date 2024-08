LIVE BLOG | Importante opération de Tsahal en Judée-Samarie, au moins 10 terroristes éliminés

Tsahal affirme que 5 terroristes ont été éliminés avant-hier dans une "salle d'opérations" près de Tulkarem

Tsahal et le Shin Bet ont confirmé qu'un avion de l'armée de l'air a attaqué et éliminé avant-hier cinq terroristes opérant dans une "salle d'opérations" dans le camp de réfugiés de Nur al-Shams près de Tulkarem. "Le complexe était utilisé par les terroristes pour gérer les activités terroristes dans la région et pour attaquer nos forces opérant sur le terrain", a-t-on déclaré. "Parmi les terroristes éliminés - Jibril Ghassan Ismail Jibril, un terroriste impliqué dans des activités terroristes dans la région de Tulkarem et Qalqilya. Le terroriste a été libéré de prison dans le cadre d'un accord en novembre 2023. Ont également été éliminés les terroristes Muhannad Qarawi et Muhammad Yusuf, qui étaient impliqués dans des activités terroristes dans la région de Nur al-Shams. De plus, le terroriste Adnan Jaber, impliqué dans des activités terroristes et opérant dans le domaine de la préparation d'explosifs destinés à attaquer nos forces, a été éliminé."