LIVE BLOG | L'armée israélienne attaque, à Khan Younès, la zone d'où ont été tirées une vingtaine de roquettes hier

Gaza: Israël demande aux Palestiniens d'évacuer certaines zones densément peuplées

Des témoins rapportent de multiples frappes dans et autour de la ville de Khan Younis, où huit personnes ont été tuées et plus de 30 blessées, selon une source médicale et le Croissant-Rouge palestinien (AFP). Les frappes ont eu lieu après une rare salve d'une vingtaine de roquettes revendiquée par le Jihad islamique palestinien, qui a combattu aux côtés du Hamas. Hier le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël s'approchait du but de l'élimination du Hamas en tant qu'organisation terroriste.