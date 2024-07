LIVE BLOG | Trois blessés lors d'une attaque par balles près de la localité de Tzofim en Judée-Samarie

L'Australie impose des sanctions à sept extrémistes et au groupe "Jeunesse des collines"

En réponse à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice à La Haye, l'Australie a imposé des sanctions à sept extrémistes israéliens, dont Yinon Levi, Tzvi Bar Yosef, Neria Ben Pazi, Elisha Yard, David Chai Hassadi, Einan Tangil et Meir Ettinger, ainsi qu'au groupe "Jeunesse des collines". Ce groupe, qualifié par les Australiens de groupe religieux, établit des avant-postes en Cisjordanie. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que les sanctions visaient des extrémistes impliqués dans des violences graves contre les Palestiniens, y compris des agressions, des agressions sexuelles et des tortures, causant des blessures graves et parfois la mort.