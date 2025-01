LIVE BLOG | Le chef de la police du Hamas à Gaza et son second éliminés dans une frappe israélienne

Au moins 20 000 terroristes encore actifs dans la bande de Gaza

Le rythme de recrutement de nouveaux terroristes par le Hamas dépasse le rythme de neutralisation et d'élimination effectué par les forces israéliennes. Ces données inquiétantes ont été présentées aux membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, et ont révélé que le nombre de terroristes actuellement actifs dans la bande de Gaza, sous différentes formes et organisations, se situe entre 20 000 et 23 000.