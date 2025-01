LIVE BLOG | Le soldat de Tsahal, recherché au Brésil, est arrivé en Israël

Bureau du Premier ministre : "Le rapport sur une trêve en échange d'une liste d'otages est totalement faux"

Le bureau du Premier ministre a déclaré que "le rapport des médias arabes concernant une trêve de plusieurs semaines en échange d'une liste des otages est totalement faux et fait partie de la guerre psychologique que le Hamas tente de mener contre les familles des otages et les citoyens israéliens". Cette déclaration fait suite au rapport publié plus tôt dans le journal libanais "Al-Akhbar" selon lequel des discussions à Doha portaient sur "un cessez-le-feu de six à huit semaines, durant lequel Israël recevrait la liste des otages vivants et morts dont les organisations terroristes connaissent la localisation".