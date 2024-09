LIVE BLOG | Huit Israéliens blessés par des tirs antichars sur un véhicule dans le nord d'Israël

L'entreprise japonaise Icom : "Nous avons cessé la production des appareils qui ont explosé au Liban il y a une décennie"

La société japonaise Icom Inc., dont les appareils de communication portant son logo auraient explosé hier au Liban selon les rapports, a déclaré avoir arrêté leur processus de production il y a déjà une décennie. Plus tôt, l'entreprise avait indiqué qu'elle "enquêtait sur les faits". Elle a maintenant annoncé : "Les appareils IC-V82 ont été produits et distribués, notamment au Moyen-Orient, entre 2004 et 2014".