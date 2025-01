LIVE BLOG | Israël frappe d'importantes usines militaires en Syrie

Israël frappe les plus grandes usines militaires en Syrie (média)

La chaîne de télévision saoudienne "Al-Hadath" a rapporté selon des sources que "les frappes en Syrie, apparemment israéliennes, visaient des usines de défense dans la région d'Al-Safira, à l'est d'Alep. Il s'agit d'une ville abritant les plus grandes usines de défense de Syrie." Selon l'agence de presse russe "Sputnik", "trois avions de combat israéliens ont survolé la ville d'Alep et tiré plusieurs missiles ciblant des usines militaires et des centres de recherche scientifique. De grands incendies ont éclaté et des explosions continues ont été entendues depuis les sites attaqués."