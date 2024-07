LIVE BLOG | Gaza : plus de 50 infrastructures terroristes détruites à Shejaiya, lors des dernières 24 heures

Gaza : plus de 50 infrastructures terroristes détruites à Shejaiya, lors des dernières 24 heures

Les soldats de la brigade parachutiste ont détruit plus de 50 infrastructures terroristes à Shejaiya, dans la ville de Gaza, au cours des dernières 24 heures, a fait savoir l'armée israélienne. Par ailleurs, les forces de la 98e division ont éliminé des terroristes, localisé des armes et détruit des infrastructures terroristes dans la région de Rafah. L'aviation de Tsahal a également éliminé des terroristes dans le secteur et détruit leurs infrastructures. Lors d'une de ces frappes, un avion de chasse, en coopération avec les forces de la brigade Nahal, a bombardé un bâtiment militaire et éliminé deux terroristes qui s'y trouvaient.