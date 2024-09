LIVE BLOG | Tsahal mène des frappes contre des cibles terroristes au Liban et en Judée-Samarie

Blinken sur les négociations pour un accord : "Les dirigeants israéliens doivent être à l'écoute de leur peuple"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a commenté la prise de décision en Israël concernant un accord, déclarant dans une interview à Sky News que "dans un système démocratique, les dirigeants prennent des décisions et doivent être à l'écoute de leur peuple et des intérêts de leur pays. Nous ne pouvons forcer personne, tout ce que nous pouvons faire est de souligner les avantages évidents à le faire". Concernant l'incident dans le camp de réfugiés de Khan Younès, où 19 Palestiniens auraient été tués, il a ajouté : "C'est terrible. La souffrance des civils innocents à Gaza me brise le cœur et me frappe chaque jour".