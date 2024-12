LIVE BLOG | Guerre à Gaza : Israéliens et Américains pessimistes quant à la possibilité de conclusion d'un accord cette semaine

Guerre à Gaza : Israéliens et Américains minimisent la possibilité de conclusion d'un accord cette semaine

Le chef de la CIA, Bill Burns, a quitté Doha jeudi et n'est plus dans la région, selon un responsable américain. Burns est arrivé au Qatar mercredi pour des entretiens avec de hauts responsables qataris sur l'état des négociations sur un cessez-le-feu et la libération des otages, selon un responsable américain, après les premiers rapports faisant état d'un accord imminent. Les responsables américains et israéliens ont minimisé la possibilité qu’un accord soit conclu cette semaine.