LIVE BLOG | Un homme d'une quarantaine d'années tué par une roquette à Nahariya

3 Palestiniens accusés de tentative d'assassinat contre Ben Gvir et son fils

Dans un communiqué conjoint, la police et le Shin Bet ont annoncé qu'un acte d'accusation grave a été déposé contre trois Palestiniens résidents d'Hébron, qui avaient formé une cellule terroriste dans le but d'attaquer les forces de sécurité et d'assassiner le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et son fils Shobal. Selon l'acte d'accusation, le principal suspect dans l'affaire, Ismail Ibrahim Awadi, a contacté en juin dernier plusieurs entités, dont le Hamas et le Hezbollah, dans le but de former une cellule militaire, d'obtenir des armes et de fabriquer des engins explosifs - avec pour objectif d'attaquer les forces de sécurité. Il a également surveillé Ben Gvir et son fils, étudié les types de véhicules qu'ils utilisaient et leurs dispositifs de sécurité. La cellule envisageait d'assassiner le ministre lors de ses arrivées sur des scènes d'attentats.