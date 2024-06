LIVEBLOG | Gaza : le Hamas accueille "positivement" le plan Biden pour une fin de la guerre

Gaza : 30 cibles terroristes frappées au cours des dernières 24 heures

Les forces israéliennes poursuivent leurs opérations ciblées dans toute la bande de Gaza et notamment la région de Rafah, a indiqué Tsahal dimanche matin. Au cours de ces opérations, les troupes ont localisé de grandes quantités d'armes et éliminé des terroristes armés. Un lanceur de missiles utilisé contre les soldats de Tsahal a été rapidement détruit lors d'une opération coordonnée entre les troupes au sol et l'armée e l'air. Aucun blessé n'a été signalé parmi les forces israéliennes. Dans le centre du territoire palestinien, l'armée israélienne a ciblé des terroristes qui représentaient une menace pour les soldats, ainsi qu'une cellule terroriste qui opérait à partir d'une structure militaire. Au cours des dernières 24 heures, l'aviation israélienne a frappé plus de 30 cibles terroristes, dont diverses infrastructures militaires et des entrepôts d'armes et éliminé de nombreux terroristes armés.