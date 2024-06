Médecin le jour et geôlier du Hamas la nuit : qui étaient les familles qui retenaient les otages à leur domicile ?

Le Wall Street Journal a fourni ce lundi de nouveaux détails sur les Gazaouis qui détenaient les quatre otages récemment libérés par Tsahal, en s'appuyant notamment sur le témoignage de voisins. Comme révélé précédemment, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov et Shlomi Ziv étaient détenus au domicile de la famille Al Jamal à Nusseirat, des gens particulièrement aisés qui possèdent plusieurs maisons dans le camp.

L'article révèle de quelle manière cette famille menait sa vie tout en retenant les personnes enlevées chez elle. Le père de famille, Ahmed Al Jamal, a continué à exercer son métier de médecin et d'imam dans une mosquée. La mère de famille travaillait dans la même clinique que son mari, tandis que le fils journaliste, Abdullah Al Jamal, qui vivait dans la même maison avec femme et enfants, surveillait les otages tout en écrivant des articles en anglais sur les souffrances palestiniennes pendant la guerre.

Ahmed al-Jamal, médecin généraliste de 73 ans, était un notable local. Il travaillait le matin dans une clinique publique du camp de Nusseirat, et l'après-midi dans sa propre clinique privée. Il est également imam dans une mosquée locale.

Les voisins des Al Jamal ont déclaré au journal américain que la proximité de la famille avec le Hamas était connue, mais qu'ils ignoraient qu'elle retenait des otages à son domicile avant l'opération de sauvetage de l'armée israélienne. Certains habitants de l'immeuble se sont dits surpris par cette découverte, soulignant qu'il était difficile de garder un secret dans un quartier densément bâti. "Parfois, on entend même les gens tousser", d'un immeuble à l'autre, ont-ils noté.

Les otages secourus ont raconté que depuis leur chambre verrouillée et gardée, ils pouvaient entendre Abdullah et sa femme, Fatma - qui travaille aussi dans une clinique locale - ainsi que leurs enfants, vaquer à leurs occupations quotidiennes dans l'appartement. Ils étaient détenus dans une pièce à l'étage, si bien qu'ils n'ont jamais croisé les enfants, à part une seule fois, alors qu'ils avaient été autorisés à descendre à la cuisine.

Le bâtiment de la rue Bisan où se trouvaient les otages a été entièrement détruit par une frappe aérienne lors de l'opération de sauvetage. Abdullah et son père ont été tués dans le raid ainsi que l'épouse d'Abdullah, selon les habitants locaux, qui ont indiqué que leurs enfants avaient survécu.

À quelques pâtés de maisons du domicile des Al Jamal, la famille Abu Nar détenait Noa Argamani. La famille a également été tuée et le bâtiment détruit, selon des résidents du quartier.

L'opération de sauvetage du 8 juin s'est accompagnée de lourdes frappes aériennes et a donné lieu à une bataille acharnée dans les rues de la ville entre soldats et hommes du Hamas, causant des morts et des destructions, au point que les résidents du quartier ont publiquement dénoncé le fait que des otages y aient été détenus. "Si nous avions su que des personnes enlevées se trouvaient ici, nous serions partis", ont affirmé plusieurs d'entre eux.