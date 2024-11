Netanyahou aurait accepté la proposition américaine d'accord avec le Liban

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, aurait accepté la proposition américaine de règlement du conflit avec le Hezbollah et que seule manquait l'approbation du cabinet politique et de sécurité, a rapporté lundi la chaîne d'information saoudienne, Al-Hadath. En revanche, selon des information publiées par CNN, un accord de cessez-le-feu est "très proche" mais n'a pas encore été finalisé. Des sources officielles aux États-Unis et en Israël ont averti qu'il n'y avait pas encore eu de feu vert.

Dimanche soir, i24NEWS en hébreu rapportait que des députés de la coalition tentaient déjà d'agir contre l'accord, et font pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour une poursuite de la guerre contre le Hezbollah, entre autres, après les nombreux tirs effectués depuis le Liban dimanche. De plus, les membres de la commission des Affaires étrangères et de la sécurité appellent Netanyahou à leur exposer l'accord, car ils estiment que ne s'agissant pas d'un accord temporaire, le sujet doit être discuté à la Knesset.

Dimanche soir, un acteur politique libanais a déclaré lors d'un entretien avec i24NEWS en hébreu qu'Israël et le Hezbollah tentent d'améliorer leurs positions, ce qui a entraîné une escalade et une intensification des tirs. La source affirme également que l'Iran tente de saboter les négociations. "Les deux parties tentent d'améliorer leur position, d'où l'escalade ce matin. Israël tente de prendre du terrain et d'éliminer des hauts responsables, le Hezbollah se défend", a expliqué le Libanais. "Il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que l'armée libanaise ne se déploiera pas dans le sud, le Liban y travaille mais l'Iran empêche cela."

"Si Israël adopte le plan actuel, nous reviendrons à la guerre, car cela n'entraînera pas le retrait du Hezbollah du sud du Liban", a ajouté la source libanaise. "Le Hezbollah a exprimé sa volonté de se retirer vers le nord du Litani et c'est ainsi qu'il faut interpréter le discours du secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem. Il faut profiter de cette occasion et ne pas permettre au Hezbollah de régner en permanence au Liban", a-t-il ajouté.