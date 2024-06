New York : Des manifestants pro-palestiniens envahissent le Brooklyn Museum à l'appel de l'organisation Within Our Lifetime

Des manifestants pro-palestiniens ont pris le contrôle de certaines parties du Brooklyn Museum vendredi, accrochant une bannière au-dessus de l'entrée principale, occupant une grande partie du hall et se battant avec la police, selon des témoins.

AP Photo/Andres Kudacki

Certaines arrestations ont eu lieu, mais un porte-parole du département de police de New York a déclaré qu'il faudra des heures avant que les autorités n'aient un décompte précis. Le musée d'art situé dans l'arrondissement de Brooklyn à New York indique avoir fermé une heure plus tôt en raison de la perturbation.

AP Photo/Andres Kudacki

"Des œuvres d'art existantes et nouvellement installées sur notre plaza ont été endommagées", a déclaré un porte-parole du musée dans un e-mail. "Des manifestants sont entrés dans le bâtiment, et notre personnel de sécurité publique a été harcelé physiquement et verbalement.

Des centaines de manifestants défilaient dans Brooklyn lorsque certains d'entre eux se sont précipités vers l'entrée, selon un témoin de Reuters. Une bannière a été accrochée au sommet de la façade néoclassique proclamant "Free Palestine, Divest From Genocide" ("Libérez la Palestine, désinvestissez du génocide").

Une organisation pro-palestinienne nommée Within Our Lifetime avait exhorté les manifestants à "inonder le Brooklyn Museum pour Gaza", faisant allusion au nom que le Hamas a donné à son attaque terroriste du 7 octobre qui a déclenché la guerre à Gaza. Within Our Lifetime, qui a salué l'attaque menée par le Hamas dans les suites immédiates des atrocités, affirme que les militants ont occupé le musée pour le contraindre à divulguer tout investissement lié à Israël et à se dessaisir de ces fonds.