"Nous atteindrons les frères Sinwar", affirme Yoav Gallant depuis le sud de Gaza

Le ministre de la Défense Yoav Gallant est entré aujourd'hui (dimanche) dans la bande de Gaza et a visité l'axe Netzarim : "Nous agissons ici pour atteindre nos objectifs et sommes prêts à déplacer rapidement le centre de gravité vers le nord."

Lors de cette visite, Gallant était accompagné du commandant du Front Sud, le général Yaron Finkelman, du commandant de la 252e division, le général de brigade Yehuda, et des commandants de brigades opérant dans le secteur. Le ministre a reçu un briefing sur les récentes opérations visant à élargir le corridor pour sécuriser les forces et sur les raids contre les cellules terroristes du Hamas dans toute la ville de Gaza.

Gallant a ajouté : "À Gaza, nous devons atteindre nos deux objectifs - éliminer le Hamas et ramener les otages. Nous y consacrons toutes nos forces. En parallèle, nous surveillons tout le théâtre de guerre, ce qui signifie que pendant que vous combattez ici à Gaza, nous nous préparons à toute éventualité dans le nord. Le déplacement du centre de gravité peut être rapide et peut vous inclure aussi, dans un délai court, et nous sommes prêts à toutes ces possibilités."

תקשורת שר הביטחון

Il a conclu : "Ici, nous continuerons à faire pression, à frapper le Hamas et à l'éliminer. Nous atteindrons Mohammed Sinwar et Yahya Sinwar - tous ces gens, ces maudits terroristes, nous les atteindrons et accomplirons notre mission. Les frères Sinwar ne sont pas à l'abri - comme Mohammed Deif et Marwan Issa, ils feront une erreur et nous les atteindrons".