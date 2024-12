Otages à Gaza : le Hamas accepte le principe d'une première phase de libération

Des avancées majeures ont été enregistrées dans les négociations pour la libération des otages à Gaza, avec l'accord du Hamas sur une première phase concernant les personnes âgées et malades. Selon Reuters, une délégation israélienne est arrivée à Doha pour poursuivre les discussions. Selon une source officielle, les pourparlers se concentrent sur "les questions en suspens" et visent à "combler les écarts entre Israël et le Hamas" concernant l'accord proposé par le président Biden le 31 mai. Une source diplomatique a révélé à Ynet que "l'objectif est de parvenir à un accord sur la libération des otages d'ici la fin du mois".

Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense que "l'axe Philadelphie et l'axe Netzarim ne constitueront pas un obstacle, il y a une flexibilité du Hamas sur cette question". Les discussions portent notamment sur le positionnement des forces de Tsahal dans la bande de Gaza pendant le cessez-le-feu.

Une source diplomatique a confirmé lundi soir qu'il y a eu "des progrès supplémentaires vers un accord". Les négociations concernent également la mise en place d'un mécanisme de contrôle pour les civils souhaitant se déplacer vers le nord, un dispositif auquel le Hamas s'était opposé lors du précédent cycle de discussions.

Le projet d'accord prévoit la libération des personnes de plus de 50 ans, des malades et de tous ceux considérés comme "cas humanitaires", en échange d'un cessez-le-feu de six semaines. "J'ai défini et ordonné à tout l'appareil de sécurité de placer la question de la libération des otages au sommet de nos priorités dans le dispositif de guerre", a souligné Katz, ajoutant qu'il y aurait "une large majorité pour approuver l'accord au gouvernement et au cabinet".

Parallèlement, l'émissaire de Donald Trump pour les otages, Adam Boehler, a tenu des réunions en Israël avec le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le coordinateur des prisonniers et disparus et le président de la Knesset. Ces rencontres, maintenues relativement discrètes à la demande de Boehler, suggèrent que l'équipe de Trump suit déjà de près les événements au Moyen-Orient.