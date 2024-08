"Papa, tu vas t'en sortir" : la fille d'Ofer Kalderon, otage franco-israélien, adresse un message bouleversant à son père (vidéo)

Gaya Kalderon, fille de l'otage franco-israélien Ofer Kalderon, était l'invitée d'i24NEWS mercredi soir. La jeune femme de 21 ans a demandé à intervenir sur la chaîne pour adresser un message à son père : son frère et sa soeur, revenus de captivité, lui ont en effet raconté qu'ils regardaient i24NEWS lorsqu'ils étaient à Gaza. "Papa, tu vas t'en sortir. Nous faisons tout pour cela. Il y a un accord actuellement en discussion et nous espérons qu'il aboutira. Nous pensons à toi en permanence et nous t'attendons à la maison", a dit Gaya à son père, en espérant qu'il entende son message.