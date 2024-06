Quatre otages sauvés à Gaza: les détails d'une opération "extraordinaire"

Samedi matin, en plein jour, Tsahal a lancé une incroyable opération nommée "Graines d'été" pour libérer quatre otages simultanément dans la ville de Nuseirat, à Gaza.

L'opération a été menée conjointement par Tsahal, le Shin Bet et la police. À 11 heures, l'ordre a été donné aux officiers du Yamam et du Shin Bet de lancer l'opération dans deux immeubles de plusieurs étages dans un quartier de Nuseirat, à Gaza, où le Hamas détenait les otages Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov et Shlomi Ziv. Les bâtiments étaient distants d'environ 200 mètres, et la décision de s'attaquer aux deux simultanément, et non à un seul des sites, a été prise pour éviter que le Hamas n'assassine les otages après avoir identifié l'opération de sauvetage.

Police

Un officier de l'unité d'élite antiterroriste israélienne Yamam, blessé lors de l'opération de libération d'otages dans le centre de la bande de Gaza, a succombé à ses blessures. Il s'agit de l'inspecteur en chef Arnon Zamora. Il avait été transporté dans un hôpital israélien dans un état critique, où son décès a été déclaré peu de temps après.