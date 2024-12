Accusations de génocide par Amnesty : Israël dénonce un rapport "fabriqué de toutes pièces"

Le ministère des Affaires étrangères israélien a fermement rejeté jeudi le rapport d'Amnesty International l'accusant de génocide à Gaza, qualifiant l'organisation de "déplorable et fanatique" et son rapport de "fabriqué de toutes pièces, entièrement faux et basé sur des mensonges". Dans sa réponse officielle, le ministère souligne que "le massacre génocidaire du 7 octobre 2023 a été perpétré par l'organisation terroriste Hamas contre des citoyens israéliens" et que depuis, "les citoyens israéliens sont soumis à des attaques quotidiennes sur sept fronts différents". Il affirme qu'"Israël se défend contre ces attaques en agissant en pleine conformité avec le droit international".

Le rapport d'Amnesty, long de 300 pages, accuse Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens de Gaza depuis octobre 2023, citant des "déclarations déshumanisantes" de responsables israéliens et s'appuyant sur des images satellite et des témoignages directs.

Agnes Callamard, Secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré lors d'une conférence de presse à La Haye que "mois après mois, Israël a traité les Palestiniens de Gaza comme un groupe sous-humain indigne de droits humains et de dignité, démontrant son intention de les détruire physiquement".

L'ONG affirme avoir enquêté sur 15 frappes aériennes entre octobre 2023 et avril 2024, causant la mort de 334 civils, dont 141 enfants, sans trouver "aucune preuve que ces frappes visaient des objectifs militaires". Le rapport dénonce également l'imposition d'un "siège total" sur Gaza après le 7 octobre.

Tsahal maintient de son côté qu'elle prend des mesures pour minimiser les dommages aux civils et accuse le Hamas d'utiliser la population comme bouclier humain, en plaçant ses installations militaires dans des écoles, mosquées, hôpitaux et zones résidentielles. Co