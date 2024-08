Sommet de Doha : les USA préparent une nouvelle proposition pour débloquer les négociations sur les otages

L'administration Biden intensifie ses efforts pour sauver les négociations sur la libération des otages à Gaza, à la veille d'un nouveau sommet à Doha. Face aux déclarations d'Israël et du Hamas, Washington estime qu'un accord sur la base actuelle est peu probable. L'administration américaine prévoit donc de présenter un nouveau document lors du sommet, dans l'espoir de le faire approuver rapidement, a rapporté Ynet mercredi.

Le conseiller spécial de Biden pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, a été envoyé au Caire pour résoudre les questions liées à la présence sur l'axe Philadelphi et aux responsables du passage de Rafah. Il rejoindra ensuite les pourparlers à Doha, tout comme le directeur de la CIA, Bill Burns.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié de "mensonge" les informations du New York Times selon lesquelles Israël aurait durci sa position dans les récentes négociations. "Le projet du 27 juillet ne comprend pas de nouvelles conditions et ne contredit pas le cadre du 27 mai. C'est le Hamas qui a demandé 29 changements - ce à quoi le Premier ministre s'est opposé", a déclaré le bureau de Netanyahu.

Concernant les allégations de nouvelles exigences sur la libération des prisonniers palestiniens, le bureau a précisé : "Le projet du 27 juillet ne mentionne pas de nouvelles conditions. Au contraire, le cadre du 27 mai stipulait qu'Israël aurait un droit de veto sur un certain nombre de terroristes libérés, et qu'Israël pourrait expulser au moins un certain nombre de terroristes."

Netanyahou réunira aujourd'hui l'équipe de négociation dirigée par le chef du Mossad, Dadi Barnea, avant leur départ pour le sommet de Doha. Des sources impliquées dans le dossier s'interrogent sur l'étendue du mandat que Netanyahu donnera à l'équipe pour conclure un accord. Le sommet de Doha est considéré par les Américains comme une "dernière chance", bien que des rencontres précédentes aient déjà été décrites en termes similaires.