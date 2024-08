"Son sang changera toutes les équations": enterrement de Haniyeh au Qatar, Israël dans toutes les têtes

Les funérailles d'Ismaïl Haniyeh, leader du Hamas assassiné à Téhéran, se sont déroulées vendredi au Qatar, dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient. Le cortège funèbre s'est réuni dans une grande mosquée au nord de Doha, en présence de figures importantes du Hamas, dont Khaled Meshaal, pressenti pour succéder à Haniyeh. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, était également présent.

L'élimination de 'Haniyeh, survenu mercredi à Téhéran, s'inscrit dans une série de frappes visant des hauts responsables du Hamas et du Hezbollah, faisant craindre une escalade régionale du conflit. Sami Abu Zuhri, haut responsable du Hamas, a déclaré lors des funérailles : "Notre message à l'occupation (Israël) aujourd'hui est que vous vous enfoncez profondément dans la boue et votre fin est plus proche que jamais. Le sang de Haniyeh changera toutes les équations."

L'Iran et le Hamas ont accusé Israël, promettant des représailles. Aux États-Unis, le président Joe Biden a estimé que cette élimination "ne favorisait pas" les efforts internationaux pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. "Cela n'aide pas," a-t-il déclaré aux journalistes jeudi. Le Qatar, en collaboration avec l'Égypte et les États-Unis, principal allié d'Israël, est depuis 9 mois au cœur des négociations pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages.