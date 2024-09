Tir antichar dans le nord d'Israël : trois blessés et tensions croissantes

Un tir antichar a frappé dimanche après-midi un moshav situé dans le "doigt de Galilée", au nord d'Israël, blessant trois personnes. Deux victimes, dans un état grave et modéré, ont été évacuées par hélicoptère, tandis qu'une troisième, légèrement atteinte, a été transportée par voie terrestre.

Cet incident survient dans un contexte de tensions accrues le long de la frontière israélo-libanaise. Peu avant l'attaque, l'agence de presse nationale libanaise avait signalé une frappe de drone israélien sur la localité d'Aita al-Shaab, dans le sud du Liban. La situation sécuritaire précaire affecte profondément la vie quotidienne des résidents du nord d'Israël. Malgré la rentrée scolaire, de nombreux parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école, craignant pour leur sécurité.

Les autorités locales expriment leur mécontentement face à la gestion de la crise par l'armée israélienne. La semaine dernière, une majorité des maires de la région a boycotté un briefing de sécurité organisé par le général Uri Gordin, commandant du Commandement Nord. Moshe Davidovich, président du Forum de la ligne de front, a vivement critiqué ces réunions : "C'est une réunion qui est essentiellement destinée à louer et glorifier les activités de Tsahal au Liban, et moi, en tant que citoyen et chef d'autorité, quand j'ai vu ce qui se passe, je ne veux pas participer à cette célébration."