Tirs du Hezbollah : cinq blessés dans une frappe à Ramat Gan, une femme tuée à Shfaram

Cinq personnes ont été blessées lundi soir, dont une grièvement, lors d'une frappe de missile du Hezbollah à Ramat Gan, dans la région centrale d'Israël. L'impact a causé d'importants dégâts matériels et provoqué des perturbations du réseau électrique suite à l'endommagement d'un pylône haute tension. Le commandant du district central de la police israélienne a précisé qu'il s'agissait "d'un impact direct et non de dégâts causés par des éclats", ajoutant qu'il existait "un risque d'effondrement du bâtiment".

L'armée israélienne a par la suite clarifié les circonstances de l'incident : "Après examen des conclusions par les forces de sécurité sur place à Ramat Gan, il apparaît que l'impact a été causé par l'intercepteur qui a intercepté le missile sol-sol". Selon un premier débriefing de la défense aérienne, "le missile en provenance du Liban volait à haute altitude lorsqu'il a été intercepté. Les débris du missile ont touché le sol, causant dégâts et blessures".

Plus tôt dans la journée, une autre attaque a coûté la vie à Saffa Awad, 41 ans, mère de quatre enfants, tuée par un missile à Shfaram. Trente personnes ont été évacuées vers l'hôpital Rambam de Haïfa, dont une femme enceinte placée en observation. Les autres patients sont légèrement blessés ou souffrent d'anxiété. Selon le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, la victime se trouvait dans l'abri anti-bombes de son immeuble au moment de la frappe.

Ces incidents surviennent dans un contexte de tensions accrues à la frontière nord d'Israël, alors que des négociations pour un possible cessez-le-feu sont en cours, avec l'arrivée prévue de l'émissaire américain Amos Hochstein à Beyrouth.