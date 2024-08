Tou Beav, fête de l'amour, à l'ombre de la guerre : le cri déchirant de jeunes femmes dont les fiancés sont otages à Gaza

Difficile pour Israël d'avoir le coeur à la fête en ce jour de Tou Beav, qui célèbre les amoureux. Le pays tout entier s'est ému dimanche soir des initiatives de jeunes femmes dont le petit ami est otage à Gaza. Ziv Abud, survivante du Festival Nova, a revêtu sa plus belle robe et installé une table romantique en bord de mer à laquelle elle était assise seule, face au portait d'Eliya Cohen, son fiancé détenu par le Hamas. Un panneau collé sur la table indiquait : "C'est déjà Tou Beav, et mon fiancé est toujours captif à Gaza." Sur des images filmées par une chaîne israélienne, on voit les passants s'arrêter pour discuter avec Ziv et la prendre dans leurs bras.

Eliya, âgé de 26 ans, a été kidnappé le 7 octobre alors qu'il s'était réfugié dans un abri antimissiles. Les terroristes l'ont extirpé de la pile de cadavres sous laquelle il s'était caché. Ziv, elle, est parvenue à s'enfuir à temps. 16 jeunes retranchés dans le même abri ont été tués ce jour là. Le jeune homme et la jeune femme étaient alors ensemble depuis sept ans. Juste après l'enlèvement d'Eliya, Ziv a a appris par la mère de celui ci qu'il venait tout juste d'acheter une bague pour la demander en mariage. "Je rêve du mariage qu'il avait prévu pour nous et qui aura lieu", a déclaré Ziv. "Il y a tellement d'amour entre nous. Je m'efforce de rester positive."

Une précédente initiative de Ziv à Pourim avait ému le public : la jeune femme avait revêtu une robe jaune parée des photos des otages et de chaînes, et s'était promenée ainsi dans Tel Aviv, attirant, là encore, la compassion des passants.

GPO

L'ancienne otage Noa Argamani a elle aussi voulu marquer la fête juive de l'amour avec un message publié sur les réseaux sociaux à l'adresse de son petit ami, Avinatan Or, toujours en captivité à Gaza. Dans une publication partagée sur Instagram, la jeune femme a évoqué le souvenir des années précédentes où elle avait célébré Tou Beav avec Avinatam.

"Chaque année, tu m’apportais un bouquet de fleurs et tu me racontais une belle histoire sur la fête de Tou Beav", a-t-elle écrit. "Autrefois, les filles s’habillaient en blanc et sortaient danser dans les vignes de Shilo à la pleine lune pour trouver un époux. C’est pourquoi Tou Beav symbolise la beauté et l’amour", a-t-elle ajouté.