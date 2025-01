LIVE BLOG | Tsahal aux Gazaouis : "Si le Hamas respecte l'accord, vous pourrez retourner dans le nord de la bande"

Katz : "Je regrette la tragédie de Funduq. La solution n'est pas dans les ordonnances administratives"

Le ministre de la Défense Yisrael Katz a condamné devant la Commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset les émeutes survenues la nuit dernière dans le village de Funduq en Samarie, déclarant qu'il "regrette la tragédie, les faits sont en cours d'enquête". Selon lui, "les autorités judiciaires doivent arrêter et poursuivre quiconque enfreint la loi. Il faut une procédure pénale et non des ordonnances administratives, et la loi s'applique aux résidents comme à tout autre incident n'importe où en Israël."