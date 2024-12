Tsahal construit un nouveau corridor opérationnel dans le nord de la bande de Gaza

L'armée israélienne semble construire un corridor stratégique quelque part dans le nord de la bande de Gaza, a rapporté mardi la chaîne israélienne N12. Le Washington Post a quant à lui fourni lundi une information quelque peu différente, appuyée par des images satellites, suggérant qu'un corridor a été construit un peu plus au sud. Cela ressemble à la transformation par Tsahal du corridor de Netzarim dans le centre de Gaza, dans le cadre d'efforts plus vastes visant à remodeler le paysage opérationnel dans la bande de Gaza.

La construction du corridor de Neztarim, une route de 6,5 kilomètres qui relie le kibboutz Be'eri à la côte de Gaza, est terminée et joue un rôle clé dans la facilitation de la mobilité militaire. Les activités de Tsahal le long du corridor impliquent un mélange de mesures défensives et d'offensives ciblées conçues pour démanteler les infrastructures du Hamas et combattre les forces ennemies restantes concentrées dans la ville de Gaza.

Oren Cohen/Flash90

Les images satellites et les vidéos vérifiées révèlent une destruction généralisée dans les régions du nord, y compris Jabaliya, Beit Lahiya et Beit Hanoun, selon le média américain. Bien que Tsahal n'ait pas officiellement confirmé ces activités, elles semblent s'inscrire dans une stratégie d'expansion d'un axe stratégique s'étendant de la côte méditerranéenne à la barrière frontalière. Les analystes ont comparé le développement du corridor aux stratégies de zones tampons mises en œuvre dans d'autres régions sujettes aux conflits, en notant les différences d'échelle et de densité urbaine.

Face aux préoccupations internationales suscitée par ces constructions, Tsahal a souligné son engagement à cibler "exclusivement des objectifs militaires" et à prendre des mesures pour minimiser les dommages causés aux civils. Ces mesures comprennent notamment des ordres d'évacuation et le maintien de couloirs humanitaires.

D'un point de vue stratégique, la construction de ces corridors, tels que le corridor de Netzarim, est considérée comme faisant partie intégrante des efforts visant à établir une zone tampon dans le nord de la bande de Gaza. Les responsables israéliens ont décrit ces mesures comme essentielles pour empêcher le Hamas d'utiliser les civils qui reviennent comme boucliers humains, sécuriser les localités israéliennes et atténuer les menaces futures.