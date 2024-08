Tsahal, le Cogat et les Etats-Unis organisent le transfert de patients gazaouis vers la Jordanie

"L'État d'Israël a réussi à faciliter une deuxième opération humanitaire pour l'évacuation de patients gazaouis, dont beaucoup sont des enfants", a annoncé ce vendredi le ministre de la Défense Yoav Gallant. Sous la direction des États-Unis, l'opération menée conjointement avec le COGAT et Tsahal a évacué vers la Jordanie des enfants et des patients nécessitant des soins médicaux, suite à une mission humanitaire similaire menée il y a plusieurs semaines : "Cela s'inscrit dans le cadre de la politique humanitaire plus large d'Israël, alors que nous continuons à nous défendre contre des menaces sur sept fronts différents", a précisé le ministre.

"L'État d'Israël mène une guerre contre l'organisation terroriste Hamas, pas contre le peuple de Gaza. Tout commentaire indiquant le contraire ne reflète pas la politique de l'État d'Israël et de l'établissement de défense en son sein", a-t-il encore ajouté. "Pour atteindre ses objectifs, Tsahal met en œuvre la politique du gouvernement visant à atténuer les dommages aux civils conformément aux exigences du droit international. Cette politique comprend également la facilitation de l'entrée de l'aide humanitaire essentielle. Et tandis que la communauté internationale se concentre sur les questions humanitaires - je rappelle à tous que la prise d'otages est un crime de guerre. Les 115 otages détenus à Gaza constituent une crise humanitaire internationale flagrante. Nous sommes déterminés à les ramener chez eux."