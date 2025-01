"Tsahal maintiendra une présence permanente à Jénine après les opérations en cours", déclare Israel Katz

En visite ce mercredi dans le camp de Jénine, le ministre de la Défense israélien Israel Katz a annoncé un changement radical dans la stratégie militaire de la région. Au neuvième jour de l'opération "Mur de Fer", il a déclaré que l'armée israélienne maintiendrait une présence permanente dans le camp après la fin des opérations actuelles.

Accompagné de hauts responsables militaires, dont le colonel Avi Belot, commandant du commandement central, Katz a supervisé les opérations en cours. Selon le ministère de la Défense, les forces israéliennes ont découvert d'importantes quantités de munitions dans les habitations, comparables à celles trouvées à Gaza.

"Nous avons déclaré la guerre au terrorisme palestinien en Judée et Samarie", a affirmé le ministre, pointant du doigt le financement et l'armement iranien des infrastructures terroristes dans la région. Il a également lancé un avertissement direct à l'Autorité palestinienne, l'appelant à "cesser de financer le terrorisme et le meurtre de Juifs".

L'offensive s'est étendue mardi au camp de Noor al-Shams à Tulkarem, où une frappe aérienne a éliminé Ihab Abu Atiwa, un chef du Hamas. Le bilan de l'opération est de 15 terroristes éliminés et 35 arrestations.

Selon les sources du commandement central, l'opération pourrait se poursuivre pendant plusieurs mois. L'objectif déclaré est de démanteler le bataillon de Jénine, devenu un symbole dans toute la Judée-Samarie et un point d'attraction pour les terroristes en fuite, soutenus par des financements iraniens via le Hamas.