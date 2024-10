Un conseil de cinq dirigeants remplace Sinwar à la tête du Hamas

Un conseil supérieur basé à Doha remplacera Yahya Sinwar, tué la semaine dernière à Rafah par les forces israéliennes, à la tête du Hamas. Selon deux responsables du mouvement cités par l'AFP, "l'approche de la direction du Hamas est de ne pas nommer de successeur au défunt chef, le martyr Yahya Sinwar, jusqu'aux prochaines élections" prévues en mars "si les conditions le permettent".

Ce conseil de cinq membres a été établi après l'assassinat en août du chef du Bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, suite aux difficultés de communication avec Sinwar à Gaza. Basé au Qatar, il comprend Khalil al-Haya, représentant du Hamas à Gaza, Zaher Jabarin, représentant en Judée-Samarie, Khaled Mashaal, représentant des Palestiniens à l'étranger, et Mohammed Darwish, chef du Conseil de la Choura du Hamas. Le nom du cinquième membre, secrétaire du Bureau politique, n'a pas été révélé "pour des raisons de sécurité".

Parmi ces dirigeants, Khaled Mashaal est considéré comme l'un des plus influents du bureau politique du Hamas, bien que ses positions divergent de celles de Sinwar, notamment concernant les relations avec l'Iran. Mashaal a dirigé le bureau politique pendant 21 ans, de 1996 à 2017. Sa fortune est estimée entre 4 et 5 milliards de dollars.

Khalil al-Haya, ancien adjoint de Sinwar, a quitté Gaza avant le 7 octobre et mène depuis les négociations pour un cessez-le-feu et un accord sur les otages. Selon le New York Times, il faisait partie du "conseil militaire restreint" qui a planifié l'attaque du 7 octobre pendant deux ans.

Zaher Jabarin, 55 ans, est considéré comme le "cerveau économique" du Hamas. Il gère les liens financiers avec l'Iran et supervise un empire économique estimé à des centaines de millions de dollars par les États-Unis.