Yair Lapid propose de rejoindre le gouvernement pour empêcher sa chute en cas d'accord Israël-Hamas

Le chef de l'opposition Yair Lapid a de nouveau proposé un "filet de sécurité politique" à Benjamin Netanyahou, en échange de la conclusion de l'accord avec le Hamas pour la libération d'otages. S'exprimant devant la commission d'audit de l'Etat, le dirigeant de Yesh Atid a dit être prêt à rejoindre l'actuel gouvernement avec d'autres députés de son parti pour assurer son maintien, en cas de départ des ministres d'extrême droite.

"Après l'annonce égyptienne selon laquelle le Hamas a accepté la proposition d'accord pour la libération d'otages, le gouvernement israélien se doit de l'accepter également et d'envoyer une délégation au Caire pour en finaliser les derniers détails. Il est temps de ramener chez eux les hommes, femmes, les personnes âgées et les soldats emprisonnés dans les tunnels", a-t-il dit, ajoutant : "Je réitère mon offre de donner à Netanyahou un filet de sécurité politique pour mener à bien l'accord. Nos personnes enlevées doivent être rapatriées. Il est impossible que Ben Gvir et Smotrich les empêchent de rentrer chez eux. Ils meurent là-bas. Leur temps est écoulé. Notre temps est écoulé. Il sera toujours temps d'éliminer Yahya Sinwar et Mohammed Deif ainsi que le Hamas." Yair Lapid avait fait la même proposition à Benjamin Netanyahou lors du dernier round de négociations pour un accord avec le Hamas.

Juste après l'annonce par Joe Biden des conditions de l'accord élaboré avec le Premier ministre israélien et transmis au Hamas, Les chefs des partis Force juive et Sionisme religieux, Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, ont menacé de quitter le gouvernement, ce qui entraînerait inévitablement sa chute. A leurs yeux, cet accord signe la fin de la guerre et une "capitulation face au Hamas".

Juste après la réunion du cabinet de guerre lundi après-midi, Benjamin Netanyahou a déclaré aux médias qu'il n'accepterait pas un cessez-le-feu complet, et que de nombreux détails de l'accord étaient encore en discussion. "Je n'accepterai pas un cessez-le-feu. La guerre ne se terminera pas tant que nous n'aurons pas atteint tous nos objectifs", a-t-il dit.