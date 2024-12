Aide aux survivants de la Shoah : les associations dénoncent l'abandon du ministère

Alors qu'Israël compte environ 133 000 survivants de la Shoah en 2024, dont la majorité vit dans des conditions socio-économiques précaires, une crise majeure secoue les organisations qui leur viennent en aide.

Lors d'une commission parlementaire extraordinaire convoquée hier par la députée Merav Cohen, présidente de la Commission pour les survivants de la Shoah, un constat alarmant a été dressé : le ministère de l'Égalité sociale n'a versé aucune subvention aux associations pour 2024, certaines attendant encore des fonds de 2023.

Plus choquant encore, la directrice générale du ministère aurait déclaré que son ministère "ne s'occupe pas des survivants", suscitant l'indignation des organisations qui réclament "des millions de shekels" non versés.

"La gestion du ministère de l'Égalité sociale et de la ministre May Golan concernant les survivants de la Shoah me fait honte en tant qu'ancienne ministre, et devrait faire honte à tous les citoyens israéliens", a fustigé Merav Cohen.