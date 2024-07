Attaque de drone à Tel-Aviv : les réactions politiques

Le leader de l'opposition, Yair Lapid, a déclaré que l'attaque meurtrière de drone qui a eu lieu cette nuit à Tel-Aviv « est une nouvelle preuve que ce gouvernement ne sait pas comment et n'est pas capable d'assurer la sécurité des citoyens d'Israël ».

M. Lapid a ajouté que quiconque « perd la dissuasion au nord et au sud, la perd aussi au cœur de Tel-Aviv ». Le chef de l'opposition accuse le gouvernement de n'avoir « aucune politique, aucun plan - tout n'est que relations publiques et discussions sur eux-mêmes ». Après les élections, dit Lapid, « nous saurons comment établir un gouvernement fonctionnel et efficace qui rétablira la sécurité et la force d'Israël ». Le chef du parti Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, a publié sue X que « ceux qui n'empêchent pas les missiles sur Kiryat Shmona et Eilat ne devraient pas être surpris lorsqu'ils les recevront à Tel-Aviv », qualifiant la frappe de drone de « résultat direct de la politique d'endiguement et de capitulation » menée par le gouvernement actuel, « qui refuse de se réveiller après les événements du 7 octobre ». De son côté, Gideon Sa'ar, chef du parti Nouvelle Espérance, estime que l'incident de Tel-Aviv était un « grave dysfonctionnement qui a eu un prix douloureux », et que la clé de la tranquillité régionale « est et reste la défaite du Hamas à Gaza ». Yair Golan, le leader de la liste combinée Labor-Meretz, a soutenu que l'attaque de drone montre un « échec complet » du gouvernement et qu'Israël « a besoin d'élections maintenant » pour assurer la sécurité des résidents d'Israël. Enfin, le ministre de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui a été en désaccord avec le gouvernement au cours des derniers mois, a affirmé que « lorsque vous acceptez des tirs de roquettes sur Kiryat Shmona et Sderot, vous obtenez des tirs de roquettes sur Tel-Aviv... Nous pouvons et devons changer cette idée préconçue ». « C'est exactement la raison pour laquelle j'insiste pour être présent à la table des négociations qui définissent la politique d'Israël", a-t-il conclu.