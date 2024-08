Des centaines de personnes marchent à Tel-Aviv pour marquer le cinquième anniversaire d'Ariel Bibas

Ce lundi, Tel-Aviv est le théâtre d'un rassemblement en l'honneur d'Ariel Bibas, qui fête ses 5 ans en captivité. Des milliers de personnes se sont mobilisées pour réclamer la libération du jeune garçon et de sa famille, otages du Hamas depuis l'attaque du 7 octobre dernier.

Courtesy of the families

L'orange, couleur emblématique des cheveux d'Ariel et de son frère Kfir, a dominé la manifestation. Ce dernier a célébré son premier anniversaire en captivité, soulignant la durée tragique de leur détention. Les manifestants, brandissant des photos d'Ariel, ont appelé à un "accord immédiat" pour la libération de tous les otages. Une marche et une cérémonie organisées par les proches des Bibas et le Forum des otages étaient prévues dans la soirée. L'image de Shiri Bibas, la mère, tenant ses deux fils lors de leur enlèvement, est devenue un symbole poignant de cette tragédie. Depuis, le sort de Shiri, Kfir et Ariel reste incertain, malgré une annonce non confirmée du Hamas en novembre dernier. Yarden Bibas, le père, serait détenu séparément, d'après les témoignages d'anciens otages libérés.