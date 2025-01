Les docteurs Danny Epstein et Daniel King, tous deux chefs de service en soins intensifs dans des hôpitaux israéliens, ont publié une réponse dans la prestigieuse revue médicale The Lancet pour contrer les accusations selon lesquelles Israël aurait délibérément ciblé les hôpitaux de Gaza pendant la guerre. Dans leur article, ils critiquent l'utilisation des hôpitaux de Gaza par le Hamas comme boucliers pour les terroristes et citent des preuves d'implication de certains membres d'organisations de santé dans des actes graves, notamment la prise d'otages et l'hébergement de terroristes.

"Nous avons minutieusement examiné les affirmations publiées dans The Lancet et les avons traitées point par point", explique le Dr King. "Nous n'avons pas utilisé de sources israéliennes ou de médias locaux. À la place, nous nous sommes appuyés sur des rapports d'organisations internationalement reconnues, comme l'ONU et la BBC, qui ont documenté des cas où le Hamas utilisait les hôpitaux de Gaza comme boucliers humains."

Les médecins ont critiqué l'article original pour sa présentation déséquilibrée du conflit israélo-palestinien. Ils soulignent que celui-ci mettait sur le même plan les attaques du Hamas contre les civils israéliens et les opérations militaires d'Israël à Gaza, tout en ignorant le contexte clé, comme l'utilisation des hôpitaux comme bases d'opérations militaires.

"Cette revue est lue par des médecins influents à travers le monde, des personnalités clés qui façonnent des processus importants sur la scène internationale. Il est crucial qu'ils soient exposés à la perspective israélienne et, finalement, à la vérité", souligne le Dr Epstein. "Il ne s'agit pas de prendre parti, mais de présenter les faits tels qu'ils sont, sans distorsion ni parti pris."

Le Dr King a exprimé sa frustration face au manque de soutien de ses collègues à l'étranger : "Je dois avouer que je suis profondément déçu par les réactions discrètes que j'ai reçues d'amis à l'étranger, même après les événements horribles du 7 octobre. Cela montre à quel point il est difficile pour le plaidoyer israélien de pénétrer le narratif anti-israélien."