Des milliers de personnes se rassemblent au Mur des Lamentations pour Tisha B'Av

Des milliers de fidèles se sont rassemblés au Mur des Lamentations à Jérusalem pour marquer le début de Tisha B'Av, une journée de jeûne et de deuil dans le judaïsme. Cette commémoration, qui a débuté ce soir et durera 25 heures, marque principalement la destruction du Premier et du Second Temple de Jérusalem.

Lors de la cérémonie, les participants ont lu le Livre des Lamentations, un texte biblique décrivant la destruction du Premier Temple il y a environ 2 600 ans. Cette année, la commémoration revêt une signification particulière en raison des événements récents.

En effet, des milliers de synagogues prévoient d'intégrer des textes relatifs au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre dernier dans leurs cérémonies de Tisha B'Av. Cette inclusion soulève des discussions sur la possible canonisation de cet événement tragique dans la liturgie juive, aux côtés d'autres catastrophes historiques. Cette démarche reflète la façon dont la communauté juive continue d'intégrer son histoire contemporaine dans ses traditions millénaires, créant un pont entre le passé ancien et les tragédies récentes. Elle illustre également comment les rituels religieux peuvent évoluer pour refléter et donner du sens aux expériences collectives actuelles. Tisha B'Av reste ainsi un moment de recueillement profond, invitant à la réflexion sur l'histoire, la résilience et l'unité du peuple juif face aux défis passés et présents.