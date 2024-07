Des pilotes de Ryanair refusent d’assurer les vols vers Tel Aviv en raison de la guerre

Des pilotes de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, s’inquiétant pour leur sécurité en raison de la guerre actuelle entre Israël et les terroristes du Hamas, ont demandé à la société de refuser les vols vers Tel Aviv.

"La décision d’accepter ou non un vol à destination de Tel-Aviv doit revenir aux pilotes eux-mêmes en raison de la situation au Moyen-Orient et du stress qui en découle", a déclaré le syndicat allemand Vereinigung Cockpit, qui représente près de 10 000 pilotes et est à l’origine de la demande.

Moshe Shai/FLASH90

Deux organisations de pilotes avaient déjà appelé la compagnie low cost irlandaise à réviser sa stratégie pour les vols à destination de l’État hébreu, réclamant que Ryanair dresse une "évaluation complète des risques quotidiens". Selon les résultats de cette évaluation, les pilotes pourraient alors décider d’assurer ou non les liaisons aériennes vers des zones de conflit, telle qu’Israël.

En décembre dernier, Ryanair avait annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv, en raison de la guerre. Le 1er février, la compagnie annonçait leur reprise avant de les annuler une nouvelle fois un mois plus tard. En mars, Ryanair décidait de suspendre ses vols jusqu’en juin.