"Des soldats sont morts à cause de l'accord sur les otages", accuse Ben Gvir

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a affirmé ce matin (mercredi) que des soldats sont morts à cause de l'accord sur les otages conclu il y a environ un an. La députée Merav Cohen l'a interrompu en accusant : "Des soldats sont tombés à cause des otages ? C'est à cause de votre incompétence que des gens sont assassinés en Israël chaque jour. Vous devriez avoir honte."

Plus tard dans la réunion, une confrontation intense a éclaté entre Einav, la mère de l'otage Matan Tzangauker, et Ben Gvir. La dispute a commencé lorsque Tzangauker s'est adressée au ministre : "Si votre fils Shuval était captif, je me battrais sur toutes les tribunes pour le ramener à la maison. Nous crions du plus profond de notre cœur. Hier soir, vous avez dit que les otages devaient être patients."

Ben Gvir a répondu : "Je n'ai jamais dit cela." Tzangauker a poursuivi : "Où est votre cri pour la libération des otages ? Pourquoi ne pas conclure un accord sur les otages ? Quel est le problème si Tsahal se retire aujourd'hui de Gaza ?" Elle a ajouté : "C'est votre responsabilité. Jusqu'à quand laisserez-vous mon fils pourrir en captivité. Son temps est écoulé. Qui êtes-vous pour endurcir votre cœur et m'empêcher de récupérer Matan ? Je vous poursuivrai."

Ben Gvir a répondu : "Mon fils rejoint une unité d'élite et récemment on a tenté de l'assassiner, je demande qu'on le laisse hors de ça. Vos enfants sont comme les miens." Il a ajouté : "Il faut mettre les choses sur la table, actuellement on parle d'un accord qui libère la moitié. Qui sommes-nous pour préférer une vie contre une autre ? Je ne suis pas d'accord. Je refuse de libérer mille Sinwars."