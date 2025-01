Deux réservistes de Tsahal arrêtés pour espionnage au profit de l'Iran

"La police israélienne et le Shin Bet ont arrêté deux citoyens israéliens qui effectuaient des missions pour les Iraniens, l'un d'eux a transmis à son agent traitant des documents classifiés obtenus pendant son service militaire dans la défense aérienne", ont indiqué lundi la police israélienne et le service de sécurité intérieure du Shin Bet dans un communiqué conjoint.

Au cours du mois de janvier 2025, deux Israéliens résidant dans la région des Krayot, Yuri Eliaspov et Georgi Andreev, ont été arrêtés pour "suspicion d'infractions à la sécurité". L'enquête a révélé que depuis plusieurs mois, Yuri était en contact avec un agent iranien et effectuait sous sa direction diverses missions contre rémunération. Il a notamment peint des graffitis "Enfants de Rouhollah" dans plusieurs endroits du pays et a transmis à son agent traitant des documents classifiés qu'il avait obtenus pendant son service militaire dans le système de défense aérienne.

AP Photo/Florian Schroetter, FILE

L'enquête a également révélé qu'au cours de cette relation avec les Iraniens, Yuri a proposé à son ami Georgi d'entrer également en contact avec l'agent iranien pour effectuer des missions contre rémunération, et ce, bien qu'il savait qu'il agissait pour le compte d'une entité hostile à Israël. Georgi a accepté la proposition de Yuri et a commencé à effectuer sous la direction du même agent traitant, diverses missions.

Les agents iraniens tentent de recruter des Israéliens via des approches sur les réseaux sociaux, a précisé le communiqué. Le Shin Bet et la police mettent "à nouveau en garde les citoyens et résidents d'Israël contre l'établissement de contacts avec des entités étrangères et l'exécution de missions pour elles, et agiront pour appliquer la loi avec sévérité concernant ceux impliqués dans ces activités".

"Le public est prié de continuer à signaler au Service de sécurité générale ou à la police israélienne toute approche suspecte reçue d'une source non identifiée pour l'exécution de "travaux" et diverses missions, en particulier les approches sur les différents réseaux sociaux".